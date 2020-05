Coronavirus - Mogelijk meer kinderen opnieuw naar school vanaf 2 juni

In de cijfers zien we dus voorlopig geen effect van de versoepeling van de maatregelen, waaronder de gedeeltelijke heropening van de scholen. Toch is er in Vlaanderen al een akkoord om nog meer klassen te openen vanaf 2 juni. Zo mogen de kleuter- en de basisscholen opnieuw open voor alle leerlingen. In het middelbaar kunnen ook de leerlingen van het tweede en vierde jaar opnieuw naar school. De leerlingen van de overige leerjaren keren minstens één dag per week terug naar school. Ouders en kinderen reageren positief op het nieuws, maar voor de scholen betekent het opnieuw heel wat huiswerk.