Coronavirus - Eén bijkomend overlijden de afgelopen 24 uur

Ondertussen blijft het de goede kant uit gaan in de ziekenhuizen in de streek. Dat blijkt uit de cijfers. De afgelopen 24 uur werd er maar 1 overlijden gemeld over alle ziekenhuizen. Dat slachtoffer viel in één van de Aalsterse ziekenhuizen. Er zijn nu 199 mensen in totaal overleden aan het coronavirus in de ziekenhuizen in onze regio.Ook het totaal aantal opgenomen bevestigde COVID-patiënten blijft verder dalen, ondanks lichte stijgingen in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde, en het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Dat komt omdat het aantal coronapatiënten in de Aalsterse ziekenhuizen fors daalt, met 12 naar 93. Dat is onder de 100-grens, en dat is al geleden van 27 maart. Een goede maand geleden dus. Toen waren er 95 mensen opgenomen. De druk op intensieve blijft ongewijzigd. Ook hier neemt het aantal kritieke patiënten lichtjes toe in Dendermonde en in Zottegem. Maar, de daling in de Aalsterse ziekenhuizen zorgt voor een stabiele balans.En de afgelopen 24 uur mochten er ook 12 mensen weer naar huis. Dat brengt het totaal op 853 genezingen.