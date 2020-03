Coronavirus - Modesector vraagt uitstel zomersolden en invoering van sperperiode

Gelukkig kunnen we af en toe ook nog eens positief nieuws brengen tijdens deze coronacrisis. De sierteler uit Laarne bijvoorbeeld, die u eergisteren nog zag in ons nieuws, krijgt nu toch nog een groot deel van zijn bloemen verkocht. En dat dankzij u, onze kijkers. Kweker Dorano vertelde maandag in het TV Oost Nieuws dat hij gigantische hoeveelheden bloemen moest vernietigen omdat hij ze niet meer kan en mag verkopen. Na onze reportage werd hij bedolven onder telefoontjes en aanvragen. Het werd een stormloop op zijn bedrijf. Iedereen wilde een bloempje kopen. Omdat een verkoop in de serre niet toegelaten is, voert de jonge zaakvoerder zijn planten nu rond naar de verschillende klanten. Een onverwacht lichtpuntje in deze moeilijke tijden, zegt Dorano.