Coronavirus - Medewerkster WZC Klateringen in Ninove test positief op corona

Ook in Ninove is er corona vastgesteld in een woonzorgcentrum. Hier gaat het niet om een bewoner, maar om een medewerkster van Woonzorgcentrum Klateringen. Het centrum benadrukt dat het personeelslid niet rechtstreeks in contact stond met de bewoners. Maar de directie neemt wel de nodige voorzorgsmaatregelen. De medewerker die besmet is met het COVID-19-virus is sinds dinsdag in quarantaine. De bewoners worden zo veel mogelijk gespreid, en de afdeling waar het personeelslid werkte, is afgesloten van de rest. Daar gelden nog strengere veiligheidsmaatregelen.