Het is nu ook officieel: de Dendermondse Ros Beiaard Ommegang van 2020 moet worden uitgesteld. De Ommegang zou normaal gezien uitgaan op zondag 24 mei dit jaar, over precies 2 maanden dus, maar door de coronamaatregelen is dat niet langer haalbaar. En ook het Ros later dit jaar nog laten uitrijden, gaat niet meer. Het wordt dus zondag 30 mei 2021, een uitstel met iets meer dan één jaar dus. Een heel moeilijke en emotionele beslissing, want de Ros Beiaard Ommegang wordt maar om de 10 jaar georganiseerd. Heel wat mensen keken er dan ook al reikhalzend naar uit: het aftellen was al begonnen, de 4 heemskinderen waren al gekozen ... kortom de hele voorbereiding zat in de laatste rechte lijn. Om dit dan toch nog te moeten stilleggen, dat is niet vanzelfsprekend.