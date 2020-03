Coronavirus - Laarne richt triagecentrum in voor mogelijks besmette personen

Iedereen draagt dus zijn steentje bij. Gewone mensen, maar ook een paar grote bedrijven gaan over tot het maken van mondmaskers. Lingerieproducent Van De Velde uit Schellebelle is daar één van. Deze beelden kregen we toegestuurd van het bedrijf. In het atelier waar naaisters normaal gezien bh's en slipjes maken, worden nu mondmaskers in elkaar gestikt. Van de Velde werkt samen met ziekenhuizen in de buurt die het steriele materiaal bezorgen. Vandaag worden alle machines in gereedheid gebracht en worden de eerste prototypes afgewerkt. Vanaf morgen zullen de mondmaskers dan op grote schaal geproduceerd worden.