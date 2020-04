Goedenavond en welkom. Heel wat zwaar getroffen woonzorgcentra uit onze regio kunnen voorlopig nog geen coronatests uitvoeren. Dat komt omdat ze simpelweg geen testkits krijgen. Momenteel worden er 11.000 testkits verdeeld over 85 Vlaamse woonzorgcentra. WZC De Reiger in Temse bijvoorbeeld is daar niet bij. En dat terwijl er daar ondertussen al 13 bewoners stierven aan het virus, en bijna 40 anderen ook nog eens symptomen vertonen. Heel frustrerend dus.