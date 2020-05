Het scholenplan dat de Vlaamse onderwijswereld vorige week goedkeurde, heeft nu ook voor een groot deel de goedkeuring gekregen van het Overlegcomité. Alle kleuters zijn opnieuw welkom op school vanaf volgende week, dinsdag 2 juni. Voor het lager onderwijs is dat pas op maandag 8 juni, maar er kan al getest worden op vrijdag 5 juni. De 4 vierkante meter per leerling is in de lagere scholen vanaf dan niet meer verplicht. In het secundaire onderwijs mogen ook het tweede en vierde middelbaar op 2 juni weer naar school. Voor het eerste, derde en vijfde middelbaar zal dat, ergens in juni, nog minstens 1 dag zijn. Mondmaskers zijn in het middelbaar niet langer verplicht, maar wel sterk aanbevolen.