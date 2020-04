Coronavirus - JJ Mann (Aalstar): 'Ben geen NBA-vedette die eigen fitness of basketbalveld heeft'

Er lijkt meer duidelijkheid te komen over hoe het nu verder moet met onze voetbalcompetitie. Het amateurvoetbal was al definitief stopgezet. Ook over het profvoetbal lijkt er nu een akkoord in de maak. Zo adviseert de raad van bestuur van de Pro League om de competitie in 1A met onmiddellijke ingang te beëindingen en het huidige klassement te aanvaarden. Wat dat exact betekent voor Waasland-Beveren is nog niet helemaal duidelijk. De kans bestaat dat de promotiefinale in 1B wel nog afgewerkt zal worden. In dat geval stijgt dus Beerschot of Leuven, en degradeert geelblauw. In een ander scenario mogen zowel Beerschot als Leuven promoveren en wordt er volgend seizoen met 18 clubs in 1A gespeeld, met ook Waasland-Beveren dus. Er is met andere woorden nog altijd geen duidelijkheid voor WB. De club zette na z'n medewerkers en technische staf, ondertussen ook z'n spelers op technisch werkloos. Als eerste club in onze hoogste klasse.