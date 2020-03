Coronavirus - Jimmy Colman uit Geraardsbergen rapt samen met zijn kids over zijn 'lockdown'

Gelukkig brengt een crisis soms ook het beste naar boven in de mens. En soms ook het creatiefste. Twee vrienden uit Aalst en Brugge hebben een lied gemaakt over viroloog Marc Van Ranst. De ode aan de viroloog is ondertussen al meer dan 150.000 keer bekeken. Op de hit 'Hoe het Danst' van Marc Borsato maakten ze een parodie. Pieterjan en Jeff schreven dit lied over de man die in deze coronacrisis zowat overal te zien en te horen is. Iedereen zoekt in deze tijden een manier om met de hele situatie om te gaan. Ze hopen dat deze parodie hier een beetje bij kan helpen.