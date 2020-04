Coronavirus - In WZC De Reiger zijn intussen 20 mensen aan het coronavirus overleden

Het aantal overlijdens in woon-zorgcentrum De Reiger in Temse is het voorbije Paasweekend verder opgelopen. Er zijn nu al 20 bewoners aan het coronavirus overleden. De Reiger is één van de zwaarst getroffen woon-zorgcentra in de regio en zelfs in Vlaanderen. De teller is op enkele dagen tijd opgelopen van 13 naar 20 overlijdens. De eerste en de tweede verdieping zijn nu volledig in quarantaine. De kans is reëel dat de tol de komende dagen nog zwaarder zal worden.Ook in het woon-zorgcentrum ’t Blauwhof in Steendorp is een eerste overlijden genoteerd.