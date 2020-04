Coronavirus - Horeca Oost-Vlaanderen vraagt dringend extra steun voor uitbaters

Eén dag na het faillissement van Sporting Lokeren is voor de trouwe supporters het verwerkingsproces begonnen. Door bijvoorbeeld een bezoekje te brengen aan Daknam, mooie herinneringen op te halen en steun te zoeken bij elkaar. Lang zoeken naar de grote schuldige hoeven ze niet. Dat is voor de supporters Louis De Vries. Maar, naast rouw is er ook hoop. En of het nu een fusie wordt met Hamme of met een andere club. De supporters hopen snel weer voetbal te kunnen kijken op Daknam.