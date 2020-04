Coronavirus - Hoger onderwijs geeft infodag via het net, ook les geven blijft online

In het secundair onderwijs zullen er meer leerlingen weer naar school kunnen komen dan eerst was verwacht. Dinsdag komen de sociale partners en de minister samen om te bekijken welke leerjaren en studierichtingen hiervoor in aanmerking zullen komen. In het hoger onderwijs gaan wellicht geen theorielessen meer door in de aula's. In de Odisee-hogeschool bijvoorbeeld blijven de docenten lesgeven van achter de computer. Ook de infodag gisteren gebeurde helemaal via het internet.