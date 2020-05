Coronavirus - Heropflakkering in woonzorgcentrum Briels in Melsele

We zullen pas over een goede twee weken weten welk effect de heropening van de scholen heeft op de cijfers in de ziekenhuizen. Die blijven voorlopig positief evolueren. Er is de afgelopen 24 maar 1 overlijden door COVID-19. Het slachtoffer viel te betreuren in één van de twee Aalsterse ziekenhuizen. In totaal stierven er al 234 mensen aan het coronavirus in de grote ziekenhuizen in de streek.Het aantal opgenomen coronapatiënten blijft intussen verder dalen. Enkel in het AZ Nikolaas komt er ten opzichte van gisteren één COVID-patiënt bij. In totaal zijn er nu voor het eerst opnieuw minder dan 100 bevestigde gevallen opgenomen in het ziekenhuis, 98 om precies te zijn. En dat is al geleden van midden maart. 24 Van hen zijn kritiek en liggen op intensieve zorgen.En er zijn ook weer mensen genezen. In de afgelopen 24 uur mochten verspreid over de regio 8 mensen weer naar huis. Dat brengt het totaal op 984.