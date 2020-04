Coronavirus - Gemeenten nemen maatregelen voor heropleving na coronacrisis

In Aalst neemt de kritiek op de Tereosfabriek opnieuw toe. 'Den Amylum' zoals ze zeggen in Aalst. Een burgercollectief, onder de naam Terexit, wil dat de glucosefabriek vertrekt uit het centrum van de stad. Het collectief schuift daarvoor ecologische redenen naar voren. Niet zo lang geleden was er een dambreuk bij een andere vestiging van Tereos in Frankrijk. Er kwam toen heel wat vervuild water in de Schelde terecht en er stierven massaal veel vissen, vooral in Wallonië. Dat zag u gisteren al in ons nieuws. Dankzij snel optreden werd een ecologische ramp in onze wateren vermeden.