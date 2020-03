Coronavirus - Gemeenten nemen alle mogelijke voorzorgen, in Beveren sluiten de zwembaden

Drastische maatregelen in Aalst dus. Laat ons eens kijken wat de gevolgen zijn van al die maatregelen in onze provincie. In Wieze worden de rommelmarkt en de retro XL fuif in de Oktoberhallen afgeschaft. Want daar werden zo'n 3.000 bezoekers verwacht. In de Aalsterse Florahallen is er komend weekend een fietsbeurs waar meer dan 1.000 bezoekers zullen zijn. Maar die gaat gewoon door. Evenementenhal Sotto's in Zottegem volgt het advies van de federale regering en laat maximaal 1.000 toeschouwers toe op haar evenementen.