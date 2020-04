Er zal dit jaar geen na-Tourcriterium georganiseerd worden in Aalst. Zelfs als de Ronde van Frankrijk in het najaar zou worden gereden, komt er geen editie 2020. De gezondheid primeert, zeggen de organisatoren. En 60.000 wielerliefhebbers bijeen gepakt in de straten van Aalst is gewoon ondenkbaar in deze coronatijden.