Coronavirus - Geen groot feest, wel leuke verrassing voor 100ste verjaardag

Miljoenen christenen van over de hele wereld kunnen vandaag niet samenkomen om Pasen te vieren. Om de hoogdag toch de nodige luister mee te geven, besloten de koorleden van de HopParochie in Aalst om een paassong in te zingen. Elk van achter zijn of haar eigen computer. De koorleider monteerde alle stemmen netjes over elkaar, met een volwaardig koorlied als resultaat. Een knap staaltje techniek.