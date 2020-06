Wat de algemene cijfers betreft in onze streek zijn er geen noemenswaardige veranderingen in de ziekenhuizen de afgelopen 24 uur. Er worden geen overlijdens gemeld in de grote ziekenhuizen in de streek. De dodentol blijft daardoor op 247.Ook op de COVID-afdelingen haast geen verschuivingen. Het aantal opgenomen coronapatiënten in Aalst daalt lichtjes met 1, naar 15. Er liggen nu nog 53 patiënten in totaal op de COVID-afdelingen in onze ziekenhuizen. Nog altijd 14 mensen herstellen op intensieve zorgen.Enkel in Aalst en in Zottegem mochten er mensen weer naar huis. Vier in de Aalsterse ziekenhuizen, en ééntje in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Dat brengt het totaal aantal genezingen op 1.066.