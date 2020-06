Coronavirus - Geen coronapatiënten meer op Intensieve in AZ Nikolaas

Ondertussen blijven de coronacijfers verder dalen in de grote ziekenhuizen in onze streek. Wel opnieuw 1 overlijden de afgelopen 24 uur. Voor de tweede dag op rij valt er een dodelijk slachtoffer te betreuren in het AZ Nikolaas. Het totaal aantal coronadoden in onze streek staat nu op 253.Het AZ Nikolaas ziet de COVID-afdelingen wel verder leeglopen. Voor de tweede dag op rij liggen er 3 coronapatiënten minder in het ziekenhuis. In Sint-Niklaas is er nu sprake van 15 opgenomen COVID-patiënten. Ook in het Zottegemse AZ Sint-Elisabeth daalt de druk op de COVID-afdeling. Maar in Dendermonde en in Aalst neemt die dan weer lichtjes toe met telkens 1 patiënt. In totaal liggen er op dit moment nog 31 coronapatiënten in het ziekenhuis. Eén iemand over alle ziekenhuizen heeft nog intensieve zorgen nodig.En er zijn weer 4 mensen uit het ziekenhuis ontslagen. 2 in het AZ Nikolaas, 1 in de Aalsterse ziekenhuizen, en 1 in het AZ Sint-Elisabeth. Intussen zijn er al 1.116 mensen genezen verklaard.