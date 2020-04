Zoals bekend mochten tuincentra en doe-het-zelf zaken vanaf dit weekend opnieuw de deuren openen, en daar waren zowel de klanten als de zaakvoerders wel ontzettend blij mee. Bij Interflower in Lokeren bijvoorbeeld stonden er vanmorgen al een 80-tal klanten voor de deur te dringen. Een echte stormloop was het niet, maar wel gezellig druk, in de gelukkig wel heel grote zaak. Want voldoende afstand houden moest wel kunnen.