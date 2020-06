Bij een ongeval vanmorgen iets over 9u op de E17 richting Kortrijk in Kalken, is een vrachtwagenbestuurder om het leven gekomen. Het gaat om een 37-jarige man met de Hongaarse nationaliteit. De man was ingereden op de staart van de file die er stond door een eerdere aanrijding in Destelbergen. Er waren in totaal drie vrachtwagens betrokken bij het ongeval in Kalken. Bij het eerste ongeval iets voor 7u vanmorgen in Destelbergen, ook met verschillende vrachtwagens, viel er één zwaargewonde en één lichtgewonde. Ook hier reed een vrachtwagen in op de staart van de file die was ontstaan door de werken aan het viaduct van Gentbrugge. In dezelfde omgeving hebben zich de voorbije weken al verschillende ongevallen voorgedaan.