Coronavirus - Eerste patiënten in schakelzorgcentrum regio Aalst & Dender-Zuid

De eerste patiënten zijn dus aangekomen in het schakelzorgcentrum, en het zullen niet de laatste zijn. Laat ons eens kijken naar de toestand in onze ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen rapporteren bijkomende sterfgevallen. De Aalsterse ziekenhuizen beleven zelfs hun op één na donkerste dag sinds het begin van de crisis. Van gisteren op vandaag zijn er 6 mensen gestorven. In alle andere ziekenhuizen overleed telkens één persoon aan het coronavirus. Voor het AZ Sint-Elisabeth betekent dat het vierde overlijden in totaal. Onze grote ziekenhuizen in de streek ronden voor het eerst de kaap van 100 overlijdens. Er zijn nu 107 doden in totaal.In de centrumsteden Aalst en Sint-Niklaas blijft ook het aantal besmettingen toenemen. In de Aalsterse ziekenhuizen noteren ze 6 extra COVID-patiënten. In Sint-Niklaas komen er 3 patiënten bij. Ook in Zottegem verhoogt het aantal coronapatiënten met 3. In Dendermonde zijn er 6 COVID-gevallen minder. In totaal zijn er nu 322 bevestigde gevallen opgenomen. De druk op intensieve zorgen neemt zo goed als overal af. Behalve in Zottegem. Dat komt omdat ze daar ook 2 niet-bevestigde gevallen al op intensieve hebben ondergebracht.Gelukkig zijn er weer 13 mensen genezen. De Aalsterse ziekenhuizen kunnen 10 mensen ontslagen. Nog eens 3 gaan naar het gloednieuwe schakelzorgcentrum. De andere ziekenhuizen mochten afscheid nemen van elk één patiënt.