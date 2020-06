Coronavirus - Eerste overlijden in 6 dagen tijd in AZ Nikolaas

Het is ook al bijna een week heel rustig op het gebied van overlijdens. Maar, de afgelopen 24 uur is er toch nog iemand gestorven door het coronavirus. Het is het eerste overlijden in 6 dagen tijd. Het slachtoffer valt te betreuren in het Sint-Niklase AZ Nikolaas. De dodentol staat daarmee op 252.Zoals daarnet gezegd geen coronapatiënten meer in het Dendermondse AZ Sint-Blasius. Daar neemt het aantal COVID-patiënten af met 3. Ook in Sint-Niklaas en in Aalst neemt het aantal coronapatiënten verder af. Op dit moment liggen er nog 32 mensen op de COVID-afdelingen. waaronder 1 iemand op intensieve.En ook het aantal ontslagen stijgt fors. De afgelopen 24 uur mochten er 9 mensen weer naar huis. Intussen zijn er al 1.112 mensen genezen verklaard.