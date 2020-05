De cijfers van vandaag. Geen grote veranderingen in onze regionale ziekenhuizen. In het AZ Sint-Blasius in Dendermonde en in het Zottegemse AZ Sint-Elisabeth verandert er zelfs niks. Goed nieuws ook wat betreft het aantal overlijdens. Er zijn geen sterfgevallen door COVID-19 de afgelopen 24 uur. Het totaal aantal overlijdens blijft staan op 243.Ook op de COVID-afdelingen zien we haast geen verschuivingen. Enkel in Aalst en in Sint-Niklaas daalt het totaal aantal coronapatiënten met telkens met 1, naar 30. Op intensieve blijft de situatie onveranderd.En er zijn weer drie mensen genezen verklaard. Twee in het AZ Nikolaas en ééntje in één van de twee Aalsterse ziekenhuizen. Dat brengt het totaal aantal genezingen op 1.016.