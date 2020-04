Coronavirus - Dodentol in onze ziekenhuizen loopt op tot 46, eerste overlijden in Zottegem

Sinds vandaag heeft het coronavirus meer dan 1.000 slachtoffers gemaakt in ons land. De dodentol staat op 1.011 om precies te zijn. 46 slachtoffers vielen er te betreuren in onze ziekenhuizen. In het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem is het eerste overlijden gebeurd sinds de crisis is uitgebroken. Ook in Aalst en in Sint-Niklaas steeg het aantal dodelijke slachtoffers. In beide centrumsteden zijn er nu telkens 18 mensen gestorven. In het AZ Sint-Blasius in Dendermonde bleef de situatie gelukkig ongewijzigd.Zo goed als overal daalt het aantal opgenomen patiënten die positief testten op COVID-19. Enkel in het AZ Nikolaas zien we dan weer een forse toename met 10 coronazieken. 14 mensen liggen daar op intensieve zorgen. Hetzelfde aantal noteren we in Zottegem. In de Aalsterse ziekenhuizen zijn 35 van de 65 bedden op intensieve zorgen ingenomen. 23 mensen worden er beademd.De afgelopen 24 uur mochten er gelukkig 33 mensen in totaal weer naar huis. Meer dan de helft van de patiënten werd ontslagen in Aalst. Voorlopig wordt er in Aalst nog niemand doorgestuurd naar het schakelzorgcentrum. In onze grote ziekenhuizen in de streek ronden we de kaap van 200 ontslagen. Het juiste totaal is 207.