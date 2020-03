Coronavirus - Regionale ziekenhuizen noteren sterke stijging overlijdens

Het aantal bevestigde besmettingen blijft nog altijd stijgen, en overschrijdt in ons land voor het eerst de 10.000. 10.836 mensen om precies te zijn. In totaal zijn er al 431 overlijdens te betreuren in ons land. Bij ons in de streek zijn er in het AZ Nikolaas tot nu toe al 11 mensen overleden aan het virus, dat zijn er 5 meer dan vrijdag. In het AZ Sint-Blasius in Dendermonde zijn er sinds vrijdag nog 3 mensen overleden. In Aalst kunnen de cijfers van het ASZ en het OLV van de voorbije 2 dagen pas morgenochtend meegedeeld worden. Tot nu toe zijn daar 2 overlijdens te betreuren. En in het AZ Zottegem blijft het aantal overlijdens op nul.

In het AZ Nikolaas zijn er nu 71 mensen opgenomen die positief testen op COVID-19. 11 ervan liggen op intensieve zorgen. In Dendermonde liggen op dit moment 8 van de 35 positief geteste patiënten op intensieve. Van de twee Aalsterse ziekenhuizen hebben we ook hier nog geen update van de voorbije 48 uur. Van het AZ in Zottegem wel, daar zijn nu 37 besmette patiënten opgenomen, van wie 13 op intensieve zorgen.