Coronavirus - De Gucht (Open Vld): katers vermijden bij annulatie schooluitstappen

Een aantal ouders uit de Lokerse deelgemeente Eksaarde vreest dat hun kinderen niet in hun eigen dorp naar het middelbaar onderwijs zullen kunnen gaan. Het College in Eksaarde zit overvol, en dus is de kans groot dat heel wat nieuwe leerlingen volgend jaar naar een andere school in Lokeren worden gestuurd. Absurd en niet milieuvriendelijk, klagen de ouders. Want misschien zullen we ons kind kilometers ver naar school moeten voeren, terwijl er een school vlakbij is. Volgens de stad is dat nochtans het eerlijkste toewijzingssysteem.