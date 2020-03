Coronavirus - Dag 2 van drastische maatregelen, aantal besmettingen blijft stijgen

Op dit moment zijn er in ons land 689 mensen besmet met het coronavirus. Maar wellicht ligt het reële aantal zieken veel hoger, want niet alle mensen met symptomen worden getest. De meeste besmettingen komen voor bij mensen tussen de 30 en de 60 jaar oud. Om verdere verspreiding tegen te gaan zitten we ondertussen aan dag 2 met hele drastische maatregelen. Zo zijn sinds vrijdagnacht horecazaken gesloten. Op wat kleine incidenten na is die maatregel in onze streek goed opgevolgd. Gisteravond lag de uitgaansbuurt in Aalst er dan ook verlaten bij. Een beeld dat we allemaal intussen wel hebben gezien in onze eigen omgeving. Het komt vreemd over. Maar het is écht nodig, zo beseffen ook de meeste mensen.