Er is vandaag een hele dag actie gevoerd in de non-profitsector. Dat is de sector die onder meer de ziekenhuizen, rusthuizen, kinderopvang en gehandicaptenzorg omvat. Niet met een grote betoging in Brussel, maar met kleinere, coronaveilige acties aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen in heel Vlaanderen. De zorgsector is blij met het vele applaus van de voorbije maanden, maar wil de zaken nu concreet veranderd zien. Ook in Aalst was er protest.