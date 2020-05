Coronavirus - Corona en gamen: wanneer kom je in de gevarenzone?

Laat ons nu de situatie in de ziekenhuizen nog eens bekijken. Die blijft positief evolueren. Slechts één ziekenhuis meldt een overlijden in de afgelopen 24 uur. Er stierf één iemand aan COVID-19 in één van de twee Aalsterse ziekenhuisgroepen. Dat brengt de dodentol op 214. Ook het aantal opgenomen coronapatiënten blijft verder dalen in zo goed als alle ziekenhuizen. In Aalst zetten ze een stevige daling in. Daar zijn op dit moment 10 patiënten minder opgenomen ten opzichte van gisteren. Het nieuwe totaal in Aalst staat nu op 65. En ook in Dendermonde en in Zottegem blijft dat aantal gestaag dalen. In het AZ Sint-Blasius liggen er voor het eerst sinds heel lang minder dan 10 COVID-gevallen in het ziekenhuis. De druk op intensieve blijft overal min of meer stabiel. Enkel in de Aalsterse ziekenhuizen neemt die toe met 2 kritieke patiënten. Daar liggen nu 18 mensen op intensive care, waarvan er 14 beademd worden. En ook wat ontslagen betreft heb ik alleen maar goed nieuws te melden. In totaal hebben opnieuw 15 mensen hun strijd tegen het coronavirus gewonnen. Ze zijn genezen verklaard en mogen weer naar huis. Intussen zijn er al 923 mensen ontslagen uit het ziekenhuis.