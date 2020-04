Helaas lieten er weer een aantal mensen het leven dit weekend. Onze grote ziekenhuizen telden dit weekend 12 bijkomende overlijdens, waarvan 6 de afgelopen 24 u. Opvallend is dat er in het Sint-Niklase AZ Nikolaas geen mensen stierven dit weekend. Maar het AZ Sint-Blasius in Dendermonde had een zwaar weekend. Vrijdag stierven er 4 mensen, en van gisteren op vandaag nog eens 2. Ook het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem moet twee bijkomende overlijdens noteren verspreid over de twee afgelopen dagen. Daar staat de teller nu op 6. In totaal zitten we nu aan 142 doden.Qua opgenomen bevestigde COVID-gevallen gaat het overal de goede kant uit, behalve in de Aalsterse ziekenhuizen. Er kwamen maar liefst 22 nieuwe coronapatiënten bij in Aalst. 14 patiënten van vrijdag op zaterdag, en nog eens 8 extra de afgelopen 24 uur. En dat terwijl de andere ziekenhuizen een grote terugval zien. Dat zorgt er helaas voor dat het totaal aantal opgenomen patiënten quasi hetzelfde is als vrijdag. Er zijn nu 282 mensen opgenomen. Gelukkig daalt wel overal de druk op intensieve. Ten opzichte van vrijdag liggen er 8 mensen minder op intensieve. Ten opzichte van gisteren 1 minder.In totaal werder er dit weekend 41 mensen ontslagen. de meesten mocht zaterdag naar huis. Vanochtend mochten er nog eens 8 mensen het ziekenhuis verlaten. In totaal zijn nu 652 weer naar huis na een ziekenhuisopname. In Aalst verblijven er ook nog eens 13 mensen in het schakelzorgcentrum om verder te herstellen.