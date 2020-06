In de industriezone aan de Zoomstraat in Lokeren werd vrijdagavond om zes uur een hevige rookontwikkeling vastgesteld aan een leegstaand kantoorgebouw. Getuigen zagen op dat moment ook twee mannen weglopen. De opgeroepen brandweer kwam ter plaatse om de brand, die al hevig woedde, te bedwingen. Het kantoorgebouw maakt deel uit van een bedrijf dat al enkele jaren leeg staat na een faillissement. In juli 2015 woedde er nog een hevige nachtelijke brand in de fabriekshal van het bedrijf dat gespecialiseerd was in het verwijderen van verf van grote metalen platen. Daarvoor werden gevaarlijke chemische producten gebruikt. De politie is een onderzoek gestart.