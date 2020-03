Coronavirus - Bussen De Lijn stoppen vlak voor Nederlandse grens

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg heeft in Dendermonde de brug geplaatst, die over de Oude Dender toegang zal geven tot de toekomstige gevangenis. De nieuwe stalen liggerbrug is 55 meter lange en 10 meter breed, en ze weegt 22 ton. Het gevaarte werd naar haar bestemming gebracht via het water. De volledige toegangsweg, waar de brug deel van zal uitmaken, zal eind april klaar zijn. De Regie der Gebouwen gaat hier een nieuwe gevangenis bouwen. In augustus zou de bouw ervan van start moeten gaan. Tegen oktober 2022 zou ze klaar moeten zijn, om dan plaats te bieden aan 444 gedetineerden.