In woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen zijn opnieuw twee bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat brengt het totaal op 7 overlijdens. Wichelen zit in de top drie van plaatsen met de meeste coronabesmettingen in België. Maar dat komt volgens het gemeente-bestuur omdat er veel testen gebeuren in het rusthuis, die test zullen blijven uitgevoerd worden. Het woonzorgcentrum heeft ook extra containers geplaatst om de afdelingen van elkaar te scheiden.