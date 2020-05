Coronavirus - Bons als beloning voor wie koopt bij lokale handelaars in Temse

Het gemeentebestuur van Temse gaat 15.000 euro aan cadeaubons uitdelen. De bons zijn beloningen voor wie koopt bij de lokale handelaars in de gemeente. Het gemeentebestuur wil zo de lokale handelaars ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Wie een aankoop doet bij een lokale handelaars krijgt een bonnetje. En dan houdt de gemeente een tombola. De prijzen zijn vooral aankoopbons bij de handelaars, maar ook restaurantcheques of bons die geldig zijn bij het cultureel centrum. De duurste prijzen zijn enkele ballonvaarten. Daarnaast krijgen de handelaars ook uitstel van betaling van enkele belastingen. De maatregelen komen er in samenspraak met de lokale afdeling van Unizo.