Coronavirus - Boerenbond: maatregelen hebben enorme impact op de bedrijven

In de evenementensector is de economische schade op dit moment al niet meer te overzien. Op heel veel plaatsen worden voorstellingen, evenementen en concerten geannuleerd, in de meeste gevallen al zeker tot eind deze maand. Grote bijeenkomsten, zoals het Kevertreffen in Ninove, worden uitgesteld, net zoals het Breughelfeest in dezelfde stad. Zaaluitbaters en organisatoren willen geen risico's nemen, vanuit bezorgdheid voor publiek, artiesten en medewerkers. Ook de recent vernieuwde event-locatie in Lokeren, Radar, heeft vanochtend beslist om alle geplande events tot eind maart onmiddellijk te annuleren. De enige juiste beslissing, zegt de uitbater, niet enkel omwille van de gezondheid, maar ook omdat de ticketverkoop zo goed als helemaal is stilgevallen. Voor de vaste medewerkers is tijdelijke economische werkloosheid aangevraagd. De zaakvoerder hoopt ook op bijkomende steun van de overheid.