Coronavirus - Bezoekers maandagmarkt Geraardsbergen moeten pasje hebben

Bij Manumixx in Zottegem dreigen 76 medewerkers hun job te verliezen. Manumixx is een producent van sportvoeding en voedingssupplementen. Volgens de directie van het bedrijf loopt de verkoop al 2 jaar terug en zou het daarom rendabeler zijn om de productie volledig over te brengen naar de hoofdvestiging in Hasselt. Het personeel en de vakbonden reageren verrast op die plannen.