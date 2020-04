Coronavirus - Bezoek toelaten in WZC's "menselijk, maar nu nog niet haalbaar"

Zoals elke dag kijken we ook eens naar de situatie in de ziekenhuizen. De grote ziekenhuizen noteren 5 bijkomende overlijdens de afgelopen 24 uur. Twee mensen stierven in het AZ Nikolaas, 3 in de Aalsterse ziekenhuizen. De dodentol staat hiermee helaas op 121.Wat opgenomen bevestigde COVID-patiënten betreft evolueert de situatie overal gunstig, behalve in het Dendermondse AZ Sint-Blasius. Daar komen er plots 8 coronapatiënten bij. En dat terwijl in de Aalsterse ziekenhuizen hun aantal fors daalt, met 9 patiënten om precies te zijn. De druk op intensieve zorgen is ook vandaag overal weer redelijk stabiel, en dat al enkele dagen op rij.Het aantal ontslagen is gelukkig weer fors gestegen. Van gisteren op vandaag mochten alweer 29 mensen het ziekenhuis verlaten. Het aantal genezingen staat daarmee op 585.