Coronavirus - Benzineprijs duikt onder de 1 euro

Intussen zijn ook de brandstofprijzen in vrije val. Bij sommige benzinestations betaal je sinds kort minder dan 1 euro voor een liter Super 95. Het is al bijna 12 jaar geleden dat de brandstofprijs zo laag was. En de prijzen zullen nog dalen. Maandagavond zakte de prijs van olie naar 26,20 dollar per vat. Dat is de laagste prijs sinds mei 2003. Toen hield het Sars-virus in Azië de wereld in zijn greep. Sinds het begin van dit jaar zijn de olieprijzen meer dan gehalveerd.