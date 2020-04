Alle ziekenhuizen, behalve het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem rapporteren nieuwe overlijdens. In de Aalsterse ziekenhuizen en in Dendermonde zijn er telkens 2 bijkomende sterfgevallen. In het AZ Nikolaas overleed 1 iemand aan COVID-19 tijdens de afgelopen 24 uur. De dodentol in onze ziekenhuizen staat nu op 80.Als we naar het aantal bevestigde besmettingen kijken, dan daalt het aantal opgenomen personen lichtjes in Sint-Niklaas en in Dendermonde. In het AZ Sint-Elisabeth zijn er 5 corona-patiënten bijgekomen. Het cijfer van Aalst is bijgesteld. Daar zijn nu 141 COVID-patiënten opgenomen. Er kwamen 4 nieuwe besmette personen bij in de laatste 24 uur. In totaal zijn er nu 303 bevestigde corona-patiënten opgenomen. De druk op intensieve zorgen blijft overal min of meer stabiel. In Zottegem hebben drie mensen het ziekenhuis mogen verlaten.24 mensen in totaal werden er ontslagen van gisteren op vandaag. 11 In de Aalsterse ziekenhuizen, 9 in Sint-Niklaas en 4 in Dendermonde. En daarmee zitten we in totaal aan 415 mensen die onze ziekenhuizen mochten verlaten.