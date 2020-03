Ook woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen heeft heel erg te lijden onder de coronacrisis. In amper één week tijd zijn daar drie bewoners gestorven aan de gevolgen van het virus. Twee vrouwen overleden in het ziekenhuis. De ene dame was 72, de andere 84 jaar oud. Eén vrouw van 94 jaar stierf in het woonzorgcentrum zelf. Ze keerde na haar ziekenhuisopname terug naar het rusthuis, en ze verbleef er in een speciale unit. Het woonzorgcentrum is in lockdown gegaan. Niemand wordt nog naar het ziekenhuis overgebracht, tenzij het medisch echt niet anders meer kan. Bewoners krijgen zo de beste zorgen in een vertrouwde omgeving zegt de directie.