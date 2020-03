Coronavirus - AZ Nikolaas maakt zich op voor coronapiek, dit weekend al vier keer zo veel patiënten

Nog geen dodelijke slachtoffer in deze ziekenhuizen. Maar, toch zijn er al streekgenoten gestorven aan COVID-19. Iemand uit Wichelen is vrijdag aan het virus overleden. Het gaat over een bewoner van woonzorgcentrum Molenkouter. In het woonzorgcentrum zijn er in totaal acht bewoners positief getest op het coronavirus. Daarvan is er dus één bewoner overleden in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Eén bewoner verblijft nog in het ziekenhuis en zes anderen zijn intussen teruggekeerd naar het woonzorgcentrum. Het verplegend personeel krijgt nu ook psychologische bijstand. Voorlopig is er nog geen teken van nieuwe besmettingen in het rusthuis.