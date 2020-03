Coronavirus - Extra toezicht in Kalkense Meersen: maatregelen blijven belangrijk

De afgelopen 24 uur zijn in ons land nog eens 13 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Op de intensieve zorgen liggen 322 mensen, een stijging met 32. De dienst Volksgezondheid stelt voorlopig wel een voorzichtige daling vast van het aantal positieve tests en van het aantal ziekenhuisopnames. Maar, het is nog te vroeg om daar nu al conclusies uit te kunnen trekken. Sinds vorige week is er op diverse plaatsen gestart met het oprichten van zogenoemde pre-triagepunten. Daar kan je na een doorverwijzing van de huisarts naartoe als je denkt besmet te zijn met het coronavirus. Zo loop je niet het risico om anderen te besmetten in bijvoorbeeld de wachtkamer van de huisarts of spoeddienst. Ook in Denderleeuw en Liedekerke hebben de huisartsen beslist om hiervoor de krachten te bundelen. Sinds vandaag is er een pre-triagepunt in jeugdcentrum Bokaal, aan de Sportlaan in Liedekerke. Het is van maandag tot vrijdag toegankelijk, als u een doktersattest hebt.