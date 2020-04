De vele overlijdens door het coronavirus zorgen ervoor dat het in de crematoria in onze regio momenteel ongelooflijk druk is. En niet alleen nu, ook na de crisis zal de drukte nog wel een tijdje aanhouden. Want veel mensen kiezen er voor om de uitvaartplechtigheid uit te stellen naar een latere datum. Door de maatregelen mogen er momenteel maar maximaal 15 mensen een uitvaart bijwonen.