Coronavirus - Applaus- en witte doekenactie voor de zorgsector

De coronacrisis heeft natuurlijk ook gevolgen voor de werking van de twee asielcentra in onze streek, in Beveren en Sint-Niklaas. Omdat het twee open centra zijn, gelden voor de bewoners dezelfde regels als voor gewone burgers. Dat zegt het Rode Kruis Vlaanderen. De asielzoekers krijgen de situatie en de bijhorende veiligheidsregels persoonlijk uitgelegd. Voldoende afstand houden is ook in de asielcentra de belangrijkste regel, al is dat niet altijd even gemakkelijk. De manier van eten serveren is bijvoorbeeld veranderd. Mensen die alleen op een kamer verblijven, moeten hun maaltijden daar opeten. Mensen die hun kamer delen doen dat in de refter, maar met voldoende ruimte tussen elkaar. Op het domein Westakkers in Sint-Niklaas verblijven zo'n 500 vluchtelingen. In Beveren zijn dat er 120.