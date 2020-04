De bezetting in de ziekenhuizen wordt op de voet gevolgd. Maar intussen blijven huisartsen, thuisverplegers, apothekers en medewerkers in allerhande zorgcentra wel kampen met tekorten aan ­beschermend medisch materiaal, zoals mondmaskers, schorten en brillen. Vooral voldoende kwaliteitsvol beschermmateriaal blijkt nog altijd moeilijk te verkrijgen. Het is daarom bijna misdadig, zegt de Aalsterse burgemeester Christophe D'Haese, dat er gisteren aan het OLV-ziekenhuis 50.000 mondmaskers zijn geleverd die niet voldoen aan de normen. Het gaat dan om de zogenaamde FFP2-maskers. Het ziekenhuis benadrukt dat ze gelukkig nog wel even verder kunnen met de bestaande reserves, maar dat de situatie wel kritiek is.