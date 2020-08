Coronavirus: AD Delhaize installeert wasstraat om karretjes te ontsmetten

De grote supermarktketens werken volop aan systemen om klanten automatisch toe te laten of voorlopig nog even te laten wachten aan de ingang. Nu is dat veelal nog een jonge kracht die het aantal shoppers in de winkel in de gaten houdt en mensen stopt of doorlaat. Aldi is nu met een automatisch proefsysteem gestart, met rode en groene schermen aan de ingang van een winkel in Sint-Niklaas. Eerder bleek de stad ook voor Lidl al de ideale proeftuin.