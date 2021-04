Vandaag liggen er in het land meer dan 750 coronapatiënten op intensieve zorg. Het is voor het eerst sinds begin december dat dat aantal zo hoog ligt. In totaal liggen er nu zo'n 2.930 mensen in het ziekenhuis met COVID-19. In de ziekenhuizen in onze streek is er een lichte daling van de druk op de covid-afdelingen, van 189 bezette bedden gisteren, naar 183 vandaag. De dalingen doen zich voor in de Aalsterse ziekenhuizen en in het AZ Nikolaas. In Dendermonde en in Zottegem is er nog altijd wel een lichte stijging. Ook op de afdelingen Intensieve Zorg, daar liggen 2 patiënten meer dan gisteren. Het zijn wel enkel de beide ziekenhuizen in Aalst die zorgen voor de toename.