Coronavirus - Aantal nieuwe hospitalisaties stijgt opnieuw

Voor de tweede dag op rij is er in onze grote ziekenhuizen niemand overleden aan COVID 19. Het blijft in onze regio dus voorlopig bij 243 overlijdens.In het AZ Nikolaas zijn er plots wel 8 coronapatiënten extra opgenomen. En dat terwijl dat cijfer in de andere ziekenhuizen blijft dalen. In de Aalsterse ziekenhuizen daalt het totaal aantal opnames met 4, tot 26. En in het Zottegemse AZ Sint-Elisabeth zijn er ten opzichte van gisteren 2 personen minder opgenomen. Er liggen nog altijd 83 COVID-patiënten in onze regionale ziekenhuizen. Dat zijn er 2 meer dan gisteren. Op intensieve zorgen zijn er geen grote veranderingen.Gelukkig blijft ook het aantal ontslagen stijgen. In ieder ziekenhuis, behalve in Dendermonde mogen er weer mensen naar huis. 7 in Sint-Niklaas, 3 in de Aalsterse ziekenhuizen en 3 in Zottegem. Dat brengt het totaal aantal ontslagen op 1.129.